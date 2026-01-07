“Vergi yükü emekçinin sırtına yıkıldı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, ülkede giderek artan enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün her geçen gün daha da eridiğini belirterek, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi. Bengihan, hükümetin sermaye yanlısı politikaları nedeniyle vergi yükünün maaşlı çalışanların sırtına yüklendiğini belirtti. Bengihan yaptığı açıklamada, teşvikler ve muafiyetlerle desteklenen sermaye çevrelerinden vergi alınmadığını, buna karşın maaşlı çalışanların ağır bir vergi baskısı altında bırakıldığını ifade etti. Bu anlayışın emekçiyi yoksullaştırdığını ve gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdiğini vurgulayan Bengihan, mevcut tablonun toplumsal adalet açısından kabul edilemez bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Vergi dilimleri ile kişisel muafiyetlerin hâlâ düzenlenmemesinin ciddi endişe yarattığını dile getiren Bengihan, ocak ayı sonunda maaşlara uygulanacak hayat pahalılığı artışıyla birlikte çalışanların ödeyeceği verginin daha da artacağına dikkat çekti. Bengihan, “Yapılan artışlar daha çalışanların cebine girmeden geri alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Kasım ayında kamuda yetkili beş sendika olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya yazılı başvuruda bulunduklarını hatırlatan Bengihan, 2026 yılına ilişkin yıllık matrah ve vergi oranlarının, gerçekleşmesi öngörülen reel hayat pahalılığı artışı dikkate alınarak belirlenmesinin elzem olduğunu ilettiklerini aktardı. Maliye Bakanlığının, 2026 bütçesinin Meclis’ten geçmesinin ardından değerlendirme yapılacağını bildirdiğini anımsatan Bengihan, bütçenin aralık ayı sonunda kabul edilmesine rağmen bugün hâlâ somut bir adım atılmadığını söyledi.

Bu durumu hükümetin geçim sıkıntısı içindeki halka karşı duyarsızlığının açık göstergesi olarak nitelendiren Bengihan, “Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın başlatılmamış olması kabul edilemezdir” dedi.

Vergi sisteminin adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Bengihan, az kazananın az, çok kazananın daha fazla vergi ödediği bir düzenin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Kişisel muafiyetler ve vergi dilimlerinin, enflasyon karşısında çalışanları koruyacak şekilde derhal güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Bengihan, açıklamasının sonunda Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı, kamu çalışanları ve tüm emekçilerin yaşadığı ağır vergi adaletsizliğine daha fazla kayıtsız kalmamaya ve gerekli düzenlemeler için ivedilikle çalışma başlatmaya davet etti.