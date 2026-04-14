Vehit Nekipzade unutulmadı

Lefke Belediyesi’nde başkanlık yapan, CTP Lefke İlçesi eski başkanı ve hukukçu Vehit Nekipzade, vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Lefke Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma programına Nekipzade’nin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasi temsilciler ile yetkililer katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Nekipzade’nin Lefke’ye kazandırdığı hizmetler ve toplum yaşamına sunduğu katkılar saygı, minnet ve özlemle anıldı. Kabri başında gerçekleştirilen konuşmalarda, merhumun bıraktığı izlere vurgu yapıldı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Kentimize önemli hizmetlerde bulunmuş olan Vehit Nekipzade’yi rahmet, saygı ve özlemle anıyor; ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.