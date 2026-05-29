Girne'de bir apartman dairesinde yangın!

Girne'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, dairede maddi hasara neden oldu.

Polis açıklamasına göre saat 18.00 sıralarında, Şht. Aslan Seçkin Caddesinde bulunan Emtan Quattro isimli apartmandaki bir dairede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın Girne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.