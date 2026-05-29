“Usulsüz olduğunu bilmiyorduk, tuzağa düşürüldük”

Girne’de meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan zanlılar M.R., M.D.S.İ., B.D.P., J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte ehliyetlerin KKTC ehliyetine çevrildiği iddiası

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Çağıl Yıldız, 2025 yılı Ekim ayı ile 2026 yılı Nisan ayı arasında Girne’de sakin zanlılar M.R. ile M.D.S.İ.’nin, KKTC’de yaşayan ve herhangi bir sürüş ehliyeti bulunmayan yaklaşık 20 kişiye yurt dışından sahte sürüş ehliyeti temin ettiğini anlattı.

Polis, söz konusu sahte ehliyetlerin kargo aracılığıyla ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar üzerinden KKTC’ye getirildiğini belirtti. Yıldız, zanlıların daha sonra bu belgelerin KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren bir sürücü kursunda görevli zanlı B.D.P. ile halen aranan bir kişiyle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların sahtelenmiş olduğunu bildikleri sürüş ehliyetlerini ilgili daireye sunarak mühürlenmesini sağladıklarını, ardından bu belgeleri KKTC sürüş ehliyetine çevirdiklerini ve bu şekilde sahte davranışla kayıt temin ettiklerini ifade etti.

“Toplam 48 bin TL ve 695 dolar temin edildi”

Yıldız, zanlıların söz konusu işlemler karşılığında yaklaşık 20 kişiden toplam 48 bin TL ve 695 Amerikan doları aldığını, bu yolla sahtekarlıkla para temin edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, olayın bilgisine 25 Mayıs 2026 tarihinde gelindiğini, aynı gün zanlılar M.R. ile M.D.S.İ.’nin, 26 Mayıs’ta B.D.P.’nin, 28 Mayıs tarihinde ise meseleyle bağlantılı olduğu belirlenen J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U.’nun Girne’de tespit edilerek mahkeme emri doğrultusunda tutuklandığını aktardı.

Soruşturma devam ediyor

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, halen aranan şahıslar bulunduğunu ve zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ile tekzip edilmesi gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlılar M.R., M.D.S.İ. ve B.D.P.’nin 7 gün, J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U.’nun ise 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Usulsüz olduğunu bilmiyorduk” savunması

Polis şahadeti sonrası söz alan zanlılar J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U., olaydan haberleri olmadığını savundu. Zanlılar, sürüş ehliyeti almak amacıyla başvuruda bulunduklarını, kendilerine “siz ödemeyi yapın, gerekli işlemleri biz halledeceğiz” denildiğini ve bu nedenle ödeme yaptıklarını ifade etti.

Yapılan işlemlerin usulsüz olduğunu bilmediklerini öne süren zanlılar, “tuzağa düşürüldüklerini” iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlıların soruşturma maksatlı talep edilen süreler boyunca tutuklu kalmasına emir verdi.