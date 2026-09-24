Vedat Kaner Vakfı burslu öğrencilerle buluştu

Vedat Kaner Vakfı yetkilileri, yükseköğretimde destek bursu almaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, 5'inci Dönem Vedat Kaner Vakfı Yükseköğretim Destek Bursu kapsamında dört farklı üniversitede diş hekimliği, hemşirelik, sivil havacılık, kabin hizmetleri ve hukuk bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler eğitim desteğinden yararlanacak.

Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Kaan Kaner, hedeflerinin gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak, geleceğine yönelik fırsatları güçlendirmek olduğunu belirtti.

Toplumun geleceğinin, gençlerine sunduğu eğitim imkanlarıyla şekilleneceğini vurgulayan Kaner, eğitim desteğinin gençlerin hayallerine, hedeflerine ve geleceğine duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Toplantıda öğrencilere Vedat Kaner’in hayatını ve çalışmalarını anlatan kitap da hediye edildi.