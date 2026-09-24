Vadili’de Atatürk Büstü ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Mesarya Belediyesi, Vadili Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün yenilenmesi ve çevre düzenlemesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 2.700 metrekarelik alanda yürütülen proje ile bölgenin daha düzenli, estetik ve vatandaşların keyifle kullanabileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Büstü yenileme, çocuk parkı, açık alan spor aletleri, oturma alanları, yürüyüş parkuru ve yeşil alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Mesarya Belediyesi olarak, bölgemizde sosyal yaşam alanlarını geliştirmek ve vatandaşlarımız için daha düzenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.