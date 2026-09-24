“Çözüm için yapıcı adımlar atmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin kuzey ekibini ziyaret etti. Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı çerçevesinde kadınların müzakere süreçlerine aktif katılımı, Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde eşitliği sağlayacak düzenlemeler ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Cinsiyet Eylem Planı ele alındı.

Derya: Barış ve kapsamlı çözüm için gerekli yapıcı adımları atmaya devam edeceğiz

CTP Kadın Örgütü, heyeti çözüm anlaşmalarının ötesinde barış inşa süreçlerinin katılımcı ve çoğulcu bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. CTP Kadın Örgütü başkanı Doğuş Derya kadınların yalnızca müzakere masasında değil, barışın toplumsal zeminde inşasında da etkin rol üstlenmesinin önemini vurgularken, kadınların barış ve eşitlik mücadelesine verdiği desteği yineledi. Derya, örgütün bu doğrultuda dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti ve CTP Kadın Örgütü’nün geçmişten beri verdiği barış mücadelesinin bugün de sürdüğünü ifade etti.

Kadınların müzakere ve barış süreçlerinde görünürlüğünü artırmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve Kıbrıs’ta çözüm için daha kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesini hedefleyen yapıcı adımları önümüzdeki dönemde artıracaklarını ifade eden Doğuş Derya, teknik komite üyelerine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.