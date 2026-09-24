“Sisteme uzman dâhil edilmeli”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öymen; belediyelerin okul kantinlerinde başlattığı denetimleri desteklediklerini, ancak gıda güvenliğinin yalnızca ürünlerin son kullanma tarihi veya temizlik kontrolünden ibaret olmadığını söyledi.

Öymen, yaptığı yazılı açıklamada denetim ekiplerinde gıda mühendislerinin de yer alması gerektiğini vurguladı.

Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Öymen, “Gıda güvenliği vitrin değil, uzmanlık işidir. Basına denetim fotoğrafı servis etmek yerine teknik niteliği güçlendirmek ve uzmanları sisteme dâhil etmek gerekiyor” dedi.

Belediyelerin okul kantinlerinde hijyen, gıda güvenliği ve muhafaza şartlarına yönelik başlattığı denetimleri önemsediklerini kaydeden Öymen, söz konusu denetimlerin hangi uzmanlarla yapıldığını ve ekipte gıda mühendisi bulunup bulunmadığını sordu.

“Gıda güvenliği bilimsel ve teknik bilgi gerektiren bir bütündür”

Gıda güvenliğinin sadece raftaki ürünün tarihine ya da buzdolabına bakmaktan ibaret olmadığını ifade eden Öymen, muhafaza sıcaklığı, çapraz bulaşma riski, soğuk zincir, alerjen yönetimi, izlenebilirlik ve teknik mevzuata uygunluk gibi hususların bilimsel uzmanlık gerektirdiğinin altını çizdi.

“Gıda güvenliği denetimi yapıyoruz” demenin yeterli olmadığını belirten Öymen, denetimin gerçekten amacına ulaşabilmesi için ilgili meslek mensuplarının süreçte yer alması gerektiğini söyledi.

“Gıda mühendisleri belediyelerde istihdam edilmeli”

Gıda mühendislerinin belediyelerde istihdam edilmesinin ve denetim ekiplerinde aktif görev almasının şart olduğunu belirten Öymen, özellikle çocukların tükettiği gıdaların göstermelik kontrollerle veya yalnızca gözle yapılan değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini kaydetti.