Kamusal Reform Derneği kuruldu. Salı günü yapılan 1. Olağan Genel Kurul neticesinde fiilen hayata geçen Derneğin Kurucu Başkanı Mehmet Yulaf oldu.

Dernek Merkez binasında yapılan Genel Kurul’da iki yıl görev yapacak Yönetim Kurulu da belirlendi.

Derneğin Basın ve Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde:

“Mehmet Yulaf-Kurucu Başkan, Senal Gürsoy-Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Ali Övgün-üye, Bedel Kibrit Özduru-üye, Peyman Höyük Küçük-üye, Ertaç Denizgezen-üye, Cansu Şakalak-yazman, Tuğrul Aktigin-Yedek Üye."

Tamer Aylanç’ın başkan olduğu Denetleme Kurulu’nda Necdet Yulaf, Asiye Dilöz üye, Murat Göçer ise yedek üye olarak yer aldı.

Dr. Ayden Kahraman’ın başkanlığındaki Disiplin Kurulu’nda ise Mehmet Emin Yeltekin ve Seda Valerie Sheekho üye, Gökhan Kaynarca yedek üye oldu.

Yulaf: “Çağa uyum sağlamak için zihinsel ve yasal reformlar şart”

Kurucu Başkan Mehmet Yulaf yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkına seslenerek, dünyada yaşanan hızlı teknolojik ve toplumsal değişime uyum sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Dünyanın büyük bir hızla dijitalleştiğini ve geliştiğini ifade eden Yulaf, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kendini güncelleyebilen toplumların bu imkânlardan en üst düzeyde faydalandığına dikkat çekti.

Yulaf, “Gelişmiş ülkelere kıyasla insan hakları, hukukun üstünlüğü ve liyakat gibi temel konularda arzu edilen seviyeye hala gelemeyişimiz, Kıbrıslı Türkler olarak gelişen dünyaya yeterince adapte olamayışımızın açık bir göstergesidir.” dedi.

Mehmet Yulaf, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıs Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk’ün özellikle, “İstiklal, istikbal ve hürriyet... Her şey adaletle kaimdir” sözünü her zaman rehber edinmesi gerektiğini belirtti.

Yulaf, Kamusal Reform Derneği’nin, ülkenin ihtiyacı olan zihinsel ve yasal reformların hayata geçebilmesi amacıyla mesai yapmaya, toplumsal birlik ve beraberliği en üst düzeye çekebilmek için çalışan siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları arasında katalizör görevi üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.