Mağusa’da uyuşturucu suçundan üç kişi tutuklandı

Mağusa’da, toplam üç kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.A.I.A.’nın (E-27) tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 74 adet hap ve yeşil reçeteyle satılan toplam 56 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu kişi tutuklandı.

Mağusa’da Servet Yolu Sokak’ta dün saat 21.30 sıralarında trafik kazası yapan Y.T.’nin (K-22) aracında yapılan aramada da uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ile üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet kağıt parçası ile cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Y.T. de tutuklandı.

Mağusa’da bu sabah saat 00.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 31 yaşındaki B.M.A.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Söz konusu madde emare olarak alınırken, B.M.A.A. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.