Guterres üçlü görüşme olanağını arayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, New York’taki BM Kurul çalışmaları kapsamında, Kıbrıs’taki liderlerle yapacağı ayrı ayrı görüşmeler çerçevesinde üçlü bir görüşme olasılığını incelediği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Cumartesi, Çok Şey Değerlendirilecek- Beşli Konferans İçin Önkoşul Olarak Kendisinin Koyduğu Konular Askıda Olmasına Karşın Guterres’in New York’ta Üçlü Görüşme Niyeti” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bugün, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile cumartesi bir araya geleceğini anımsattı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Guterres’in, beşli konferansın toplanabilmesi için önkoşul olarak ortaya koyduğu ilerlemeyi tespit etmemesine karşın, hafta sonu içerisinde New York’ta üçlü bir görüşme olanağını araştırdığını yazdı.

Habere göre Guterres ayrıca iki liderin, onun huzurunda, 5+1 formatındaki bir sonraki adımın açıklanmasına olanak sağlayacak ortak zemini bulup bulmayacaklarını belirlemeye de çalışacağını yazan gazete, Guterres’in geçen hafta kamuoyu önünde, New York’taki BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında, üçlü veya beşli konferansın toplanmasını ihtimal dışı bırakmadığını da anımsattı.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Genel Sekreterin, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşmesinin ise cumartesi günü gerçekleştirileceğini anımsatan gazete, Erhürman’ın bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geleceğini belirtti.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ilk önce Nikos Hristodulidis’in düşüncelerini, akabinde ise Kıbrıs Türk tarafının yanıtını dinleyecek.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Holguin’in New York temasları

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in New York’ta gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.

Holguin’in temaslar maratonuna başladığını yazan gazete, Holguin’in Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ile bir araya geldiğini ayrıca Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau ile de görüşeceğini yazdı.

Hristodulidis’in, Holguin ile gerçekleştirdiği ve bir saat süren görüşmesinde gelişmeleri ele aldığını yazan gazete, Hristodulidis’in ayrıca bir hafta önce Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği son görüşmeyle ilgili, Kıbrıs sorunundaki çabanın nasıl ilerleyebileceği yönündeki görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Hristodulidis ile Holguin arasındaki görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirdiğini belirten gazete, tüm tarafların Holguin’in bir sonraki temaslarının ne sonuç getireceğini görmeyi beklediğini de yazdı.

Gazete, Holguin ve Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki açıklamalarının "kısa ve özlü" olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hristodulidis ile Holguin arasındaki görüşme "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirildi.

Hristodulidis ile Holguin arasındaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, müzakereci Menelaos Menelau da yer aldı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan kısa açıklamada görüşülen konular arasında ilk olarak Kıbrıs sorununun yer almasını, tesadüf olarak addetmediğini de belirtti.