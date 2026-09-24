Lefkoşa'da mutfak, Geçitkale'de araç yandı

Lefkoşa'da dün bir evin mutfağında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, aspiratörün kısa devre yapmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfaktaki muhtelif beyaz eşyalar ve dolaplar zarar gördü.

Geçitkale'de araç yangını

Öte yandan Geçitkale’de ise dün sabah, Cumhuriyet Sokak'ta seyir halindeki EB 315 plakalı salon araçta yangın çıktı. Motor bölümündeki benzin kaçağı nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme cihazıyla araç sürücüsü yaptı.

İtfaiyenin soğutma yaptığı yangında araçta maddi hasar oluştu.