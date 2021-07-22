Vasiliou: Kıbrıslı Türk üyeler komiteye katılım göstermiyor

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Androulla Vasiliou, komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin toplantılara katılmadığını savundu. Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Vasilou, eski üyelerin istifasının ardından komiteye yeni üyelerin atandığını ancak toplantılara katılım göstermediklerini öne sürdü.

Kıbrıslı Türk üyelerin toplantılara katılmamakla birlikte, Kıbrıslı Rum üyelerin öneri sunmasına rağmen kendi tekliflerini de sunmadıklarını iddia etti. Komitenin karar alabilmesi için genel oturumun gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Vasilou bunun şimdiye kadar yapılamadığını söyledi.

Kıbrıslı Türk eş başkanı ile bir kez online toplantı gerçekleştirdiklerini, birkaç ay önce de yine eksik katılımlı sözde online genel oturum yaptıklarını anlatan Vasilou, tüm Kıbrıslı Rum üyelerin katılım göstermesine karşın sadece 3 Kıbrıslı Türk üyenin toplantıya katıldığını öne sürdü.

Kıbrıslı Türk üyelerin birkaç gün içerisinde kendi önerilerini sunacaklarını söylemelerine rağmen üzerinden aylar geçtiğini ve hala öneri gelmediğini savunan Vasilou, “Bu sadece bizim komitenin yaşadığı bir sorun değil, iki toplumlu teknik komitelerin genelinde aynı durumun yaşandığını sanıyorum, işbirliği yapmak istemiyorlar.” dedi.



İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Androulla Vasiliou, bu açıklamaları Maraş’ta bir okulun yazının kapatıldığı iddiaları üzerine yaptı.

