Vadili’de trafik kazası: 3’ü ağır 6 yaralı

Vadili’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza 05.45 sıralarında Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde Yiğitler yol kavşağında meydana geldi.

22 yaşındaki Cansu Asena Kurumanastırlı, 123 mlgr alkol tesiri altında yönetiminde bulunduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler - Vadili ana yolunda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapınca, Vadili ana yolunda doğudan batı istikametine seyreden 50 yaşındaki Bedri Kılıç yönetimindeki BU 421 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Necla Çakmak, ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 29 yaşındaki Nahide Çakmak, 34 yaşındaki Filiz Bayraktaroğlu ve 39 yaşındaki Neslihan Tonu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, 45 yaşındaki Türkan Bayraktaroğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena Kurumanastırlı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.