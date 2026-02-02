“Uzmanların uyarılarına rağmen parmak hesabıyla teknik dayatmalar yapılıyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Meclis Komitesi’nde yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

KTMMOB tarafından yapılan açıklamada, İSG Değişiklik Yasa Önerisi’nin, Komite sürecinde uzmanların olumsuz görüşlerine rağmen parmak hesabıyla yapılan teknik dayatmaların, yıllardır oluşturulan iş güvenliği sistemini çökertme riski taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ilgili önerinin, Meclis Komitesi’nde detaylı olarak Savcılık, Polis Genel Müdürlüğü, örgütler ve yasayı yürüten ilgili daire olmak üzere tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak, yeniden görüşülmesi gerekliliği vurgulandı.

Meclis’te sistemi ve dengeleri bozacak yasa değişikliklerinin, yeniden mahkeme süreçlerine taşınmasına gerek kalmadan düzeltilebileceği de belirtilen açıklamada, düzenlemenin Komite’ye geri gönderilmesinin en sağlıklı adım olacağı kaydedildi.