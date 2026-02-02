Tartışmalı öneri oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, gündeminde bulunan Birleştirilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni oyçokluğuyla kabul etti.

Genel Kurul’da ilk önce Birleştirilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Öneriyi Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu. Öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisinin görüşülmesine geçildi.

Komite başkanı Sunat Atun raporu okudu. Ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul dünkü çalışmalarını tamamladı.