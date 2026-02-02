CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin, “Çürüme devletin başına kadar geldi, 26 Nisan’da erken seçime ‘evet’ deyin!” çağrısı üzerine Meclis’te kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile CTP Milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

Muhalefet, hükümetin tüm bileşenlerine sıçrayan yolsuzluk soruşturmalarına işaret ederek erken seçim çağrısını yineledi, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise “Canınız çekiyor diye seçim olmaz” dedi, “Çoğunluğa göre konuşacaksınız, çoğunluk bizde” ifadelerini kullandı.

Oğuz, yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili “iddialarla konuşmak olmaz” dedi; “muhalefeti sakinliğe davet etti.”

Muhalefet vekilleri, Oğuz’dan kürsüden inmesini, Başbakan Ünal Üstel’in açıklama yapmasını talep etti.

Oğuz ise inmeyi reddetti, bu sırada UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, “Böyle yaptığınız için Başbakan kürsüye çıkmayacak” dedi.