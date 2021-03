Uzaktan (online) eğitime Katılım da, verim de düştü

Mart’ın bitmesine sayılı günler kala, Eğitim Bakanı’nın yüz yüze eğitim için Nisan’ı işaret etmesi nedeniyle gözler yeniden eğitime çevrildi. İlgili tarafların tümü giderek uzayan kapanma sürecinde uzaktan eğitime aktif katılım ve motivasyonun düştüğü konusunda hemfikir… Eğitimciler yüz yüze eğitime bir an önce başlanması gerektiğini söylüyor.

Fehime ALASYA

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Nisan ayının ilk haftasında ‘yüz yüze ve online eğitimin birlikte başlaması’ hedefini dile getirmesinin ardından gözler yüz yüze eğitime çevrildi.

Eğitimcilere göre; uzaktan eğitimde süreç uzadıkça uzadı, moraller bozuldu, verim düştü… Hem sendikalar, hem okullar hem de bakanlık yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitimdeki açılımın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları doğrultusunda şekilleneceğini ifade eden Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı’nda okullardaki açılıma ilişkin planın hazır olduğunu belirtti.

Dönüşümlü eğitim ile yani yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş eğitimin bir arada yürütüleceğini ifade eden Olgun bunun kesintisiz sürmesi hedefinde olduklarını paylaştı.

Belli yaş grubu üzerinde ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin ilk etapta aşılanabileceği bilgisini paylaşan Amcaoğlu, özellikle 12. Sınıfların ilk etapta yüz yüze eğitime başlaması gibi kararların bulunduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN, hem içinde bulunan uzaktan eğitim süreci hem de yüz yüze eğitim konusunda ilgili taraf olan sendikalar ve özel okullarla da görüştü.

Gerek online eğitimin sorunsuz uygulandığı özel okullar, gerekse uzaktan eğitim sürecinde ağır aksak ilerleyen kamu okullarında örgütlü sendikalar, kapanma sürecinin çok uzadığından yana görüş belirtti. Bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerektiğine vurgu yapan eğitim kurumları ve sendikalar, bilgisayar başındaki uzaktan eğitimden gerek öğretmen, gerek öğrenci gerekse ailelerin çok sıkıldığını, moral ve motivasyon kaybı yaşadığını anlattı.

Moral ve motivasyon konusunda Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da eğitim kurumları ve sendikalarla aynı görüşte olduğunu dile getirdi. Amcaoğlu, “Motivasyon, moral artık tükeniyor, bıkkınlık başladı. Derslere katılım oranı gün be gün düştü.”

Eğitime katılım düştü, verimsizlik arttı

Online eğitime erişim olsa dahi aktif katılımın çok az olduğunu savunan sendikalar hem öğretmenler hem öğrenci hem de ailelerin uzayan bu süreçte usandığını, moral ve motivasyonunu yitirdiğini işaret etti. Aşılma ile okulların hemen açılması gerektiğini belirtti.

Sendika olarak da sağlıklı ve kesintisiz bir eğitime başlayabilmek için aşılanma sürecini beklediklerini ifade ettiler.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil hükümetin aşılanma planı olmadığını ve ‘keyfi’ olarak aşılama sürecinin yürütüldüğünü ifade ederken, KTOEÖS Genel Sekreter Tahir Gökçebel ise eğitimden uzun süre uzak durulmasının virüsten de tehlikeli hal aldığını ifade etti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş eğitime başlayıp aralıksız sürdürme hedefindeyiz”

Okulların açılmasıyla ilgili planın hazır olduğunu ifade eden Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısının ardından bugün konuyu sendikalarla da değerlendireceklerini ve durumun netleşeceği bilgisini paylaştı.

Aşılama konusunda Sağlık Bakanlığı ile de iletişim içinde olduklarını, ilk etapta kronik hastalığı olan ve belli yaş grubu üzerinde bulunan öğretmenlerin öncelikli olabileceği öngörüsünü paylaşan Amcaoğlu, yüz yüze eğitim için ilk açılacak olan sınıfların özellikle 12. Sınıflar olduğunu belirtti.

Okullardaki açılımın nasıl olacağına ilişkin dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısına çağrılan Amcaoğlu, özellikle eğitim bacağındaki açılımla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bundan sonraki eğitim sürecinde hibrit yani yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş eğitimin aralıksız süreceğinin altını çizen Amcaoğlu, “Motivasyon moral artık tükeniyor, bıkkınlık başladı. Hem öğrenciler hem aileler bu uzayan süreçten artık yoruldu ve usandı, buna bağlı olarak online da olsa uzaktan da olsa derslere katılım oranı gün be gün düştü. Aç kapa yapmak istemiyoruz. Bu nedenle açılım daha dikkatli yapılmalı.” dedi.

Yakın Doğu Koleji Müdür Ertan Aligüllü:

“Kreşlerin çalıştığı PCR yöntemiyle diğer eğitim kurumları da çalışabilir”

Her şeye rağmen yüz yüze eğitimin başlamasında fayda gördüğünü dile getiren Yakın Doğu Koleji Müdür Ertan Aligüllü, “Aşılanma devam ederken gerekli korumacı ve tebdili davranışlarla eğitimi açmalıyız” görüşünü paylaştı.

Evde kalan çocukların okulda olduğu sürede çok daha güvende olduğunu savunan Aligüllü, ülkedeki açılımın yaşandığı şu günlerde okulların en güvenilir yerler olduğunu savundu.

“Yine her türlü güvenlik önemleriyle açılıma hazırız.” diyen Aligüllü, sosyal açıdan da çocukların okulda olduğu online eğitim sürecinde zarar gördüğünü belirterek, PCR uygulaması ile ilk ve orta eğitimin de açılabileceği öngörüsünde bulundu.

Aligüllü, “Kreşlerin çalıştığı PCR yöntemiyle diğer eğitim kurumları da çalışabilir. En azından hem yaş hem de yüksek risk grubundaki eğitimciler aşılansa bu bile ilk etapta açılım için yeterli olabilir.” ifadelerini kullandı.

Necat British College Müdürü İdil Akçal:

“Aşı olmasa da haftalık PCR testleri ile yüz yüze eğitime devam edebiliriz”

Bakanlığın açıkladığı gibi aşılamanın gerçekleşmediğini, buna karşın okullarda yüz yüze eğitime geçmenin yollarını aramanın gerektiğini ifade eden Necat British College Müdürü İdil Akçal, “Haftalık PCR testleri ile devam edebiliriz.” dedi.

Sağlıklı olarak okullarda yüz yüze eğitime dönmek istediklerinin atını çizen Akçal, mevcut durumla ilgili de bilgi paylaşarak kaygılarını dile getirdi.

Akçal, özele şunları dile getirdi:

“Online eğitim çok tercihimiz olmasa da tüm müfredatımız sorunsuz devam ediyor. Ancak yüz yüze eğitimin yerini alabilir miyiz bundan çok emin değiliz. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu derslere katılıyor. Dersler dışında aktivitelerimizi bile yaptık. Eğitimden ödün vermedik ama çocukları çok özledik. Esas endişemiz dış ülkelerde sınavlara girecek olan çocuklarımızdır. Bunlara da hazırlanıyoruz ama sağlıklı olarak bunu ölçebilmek için yüz yüze sınav gerekiyor. Sadece bu konuda endişeliyiz. Ne kadar erken okula dönersek mutlu oluruz.”

Levent Kolej Müdürü Osman Fırat:

“Süreç daha fazla uzamadan güvenilir bir şekilde yüz yüze eğitime geçilmeli”

Nisan ayında yüz yüze eğitime dönebileceğine inancı olduğunu belirten Levent Kolej Müdürü Osman Fırat, “Ülkedeki vakaların gidişatı, aşılanmadaki program gibi konuların gidişatına göre bu durum şekil alacak. Aşılanma için geç olsa da haftalık PCR testleri ile de olsa eğitime başlamamız güzel olur. Bu çocukların sosyo-psikolojik olarak da ihtiyacıdır.” yorumunu yaptı.

Çocukların bire bir etkileşimden uzakta olması ve sadece aileleriyle temasta olmasının süreç uzadıkça sorun yaratabileceğine değinen Fırat, önemli olanın bir an önce sağlıklı şekilde yüz yüze eğitime başlamak olduğunun altını çizdi.

Online eğitimde akademik olarak çok güzel bir sistem oturttuklarını ve sorunsuz çalıştığını kaydeden Online eğitimi çeşitli proje ve etkinliklerle de destekleyerek daha bağlayıcı kılmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Fırat, “Yine de her çocuk kendine özeldir ve az da olsa süreçten sıkılan çocuklarımız muhakkak vardır. Bu nedenle sürecin daha fazla uzamadan güvenilir bir şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinden yanayız.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel:

“Eğitimden bu kadar uzak durulması virüsten de tehlikeli hâl aldı”

Hem öğrenci, hem aile hem de öğretmenlerde sürecin başından bu yana olan moral ve motivasyonun tükendiğini anlatan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eğitime dönmek için elden gelen tüm çabanın gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir an önce aşılama yapılarak yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini kaydeden Gökçebel, hükümetin aşılanma programının ciddiyetsizce sürdüğünü ifade etti.

Bakanlıkla sürekli iletişim içinde olduklarını anlatan Gökçebel, “Biz sürecin başından beri ülkedeki iç güvenlik ile eğitimin güvenliğini korumak için mücadele ettik ama hükümet çeşitli yaklaşımlarla her zaman ülkedeki eğitim ve güvenliği tehlike altına attı. Yüz yüze eğitimi heba etti.” dedi.

Online eğitimin altyapı ve erişim sorunlarıyla birlikte işe yaramadığını, ciddi eşitsizlik yarattığını her zaman ortaya koyduklarını kaydeden Gökçebel, şöyle devam etti:

“Eğitime erişimde %85 oranını yakalasak da alınan verim oranı %50 bile değil. Çocukların moral ve motivasyonu bozulmuştur. Bu sosyal olarak da kötü bir gidişat var. Hem öğretmenler hem öğrenci ve aileler moral motivasyon ve veri açsından usanıp bıkmış durumdadır. Yüz yüze eğitimden yanayız, bir an önce aşılama olmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalı. Hükümetin aşılanma programı ciddiyetsiz sürüyor. Birçok öğretmen aşı beklerken UBP kadın kollarının aşılandığı ifade ediliyor. Eğitimde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Biz eğitimcilerin sağlıkçılarla aynı anda aşılanması ve sürmesi gerekirdi. Eğitimden bu kadar uzak durulması virüsten de tehlikeli hal aldı. Okullar aynı zamanda sosyal bir alandır, her açıdan gelişimleri için eğitimin bir an önce yüz yüze başlaması gerek. Birçok ülke her tarafı kapatıp okulları açtı. Bizde tam tersi yapıldı. Sınavlar, ilerleyen süreçteki geleceğe dair hiçbir netlik yok bu bile motivesizliğe neden oluyor.”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Açık olan Özel eğitimde 97 kişi dahi aşılanmazken bu hükümet tüm eğitim sektörünü nasıl aşılayacak?”

Vaka sayısı ve yerli vakaların giderek arttığını işret eden Elcil, bu ortamda öğretmenler ve eğitimle ilgili çalışanların aşılanmadan okulların açılmayacağını belirtti.

Ortada ciddi bir güvensizlik olduğunu savunan Elcil, ‘bazı velilerin çocuğunu okula yollamayacağı’ endişesi taşıdıklarını anlattı.

Aşılanmayla ilgili hükümetin ‘keyfi’ uygulama yaptığını dile getiren Elcil, “Özel eğitim açık ama 97 kişiyi aşılayacak aşı bulunamadı. Bu aşıları bulamayan hükümet tüm eğitim sektörünü nasıl aşılayacak?” diye sordu. Aynı zamanda bakanlığın elde olan COVID-19 aşılarından bin tanesini UBP kadın kolları üyelerini aşılamakta kullandığını iddia ederek, bunu ‘rezalet’ olarak nitelendirdi.

Kimseyi tehlikeye atmadan okulların açılması gerektiğine dikkat çeken Elcil, mevcut online sistem üzerinden sürdürülmeye çalışan uzaktan eğitimle ilgili de gidişatı eleştirdi.

Elcil, konuya ilgili şu görüşü paylaştı:

“Bizde online eğitim şu an yoktur. Öğretmenlerin soru sorduğu, çocukların aktif olduğu bir ortam yoktur. Bizdeki imkanlar doğrultusunda sadece bilgi aktarımı vardır. Birçok çocuk cep telefonuyla bu bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu sisteme de öğrencilerin %75’i ulaşıyor.”