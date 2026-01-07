Uyuşturucu bulunduran yolcu Ercan’da yakalandı

Adaya uyuşturucuyla giriş yapan bir kişi Ercan Havaalanı'nda yakalandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimlerde adaya giriş yapacak R.D.’ye (E-40) narkotik dedektör köpeği tepki verdi.

Tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türüyle 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan R.D. tutuklandı.