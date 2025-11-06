Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Meleklere sözleri olduğunu, adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman’da olacaklarını söyledi.

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin duruşmasını izlemek için Adıyaman’da bulunan Başbakan Ünal Üstel, mahkeme öncesinde basına açıklama yaptı.

Davayı izlemek için yeniden Adıyaman’da olduklarını söyleyen Başbakan Üstel, 6 Şubat depreminde Türkiye’de 60 binin üzerinde insan öldüğünü, bu depremde Kıbrıs Türk halkının da evlatlarını, Şampiyon Melekleri kaybettiğini anımsattı.

O günden bu yana, adalet arayışlarının devam ettiğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Şampiyon meleklerimize sözümüz var, adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman’da olacağız.” dedi.

Üstel, KKTC yaşayan halkın gözünün kulağının Adıyaman’da olduğunu söyledi.

Bugün Adıyaman’da kamu görevlilerinin üçüncü duruşmasının yapılacağına işaret eden Başbakan Üstel, “Suç işleyenlerinin tümünün hesap vermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

Haber ve fotoğraf: Tuğçe Ülkü Aydın (TAK)