“Çürüme devletin başına kadar geldi, 26 Nisan’da erken seçime ‘evet’ deyin!”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle hedef aldı. İncirli, hükümetin görevde kaldığı her gün devlete zarar verdiğini belirterek yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler ve güvenlik krizinin devletin en üst noktalarına kadar ulaştığını söyledi.

İncirli, yaşanan sürecin artık bir yönetim sorunu olmaktan çıktığını, devletin itibarının sistemli biçimde yok edildiğini vurguladı.

İncirli, 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacaklarını belirtti, hükümeti “erken seçimi kabul etmeye” davet etti.

“Yolsuzluk ve çürümüşlük devletin en başına kadar geldi”

Konuşmasında hükümetin çevresinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken İncirli, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin Başbakan’ın en yakın çevresine kadar ulaştığını ifade etti. MİK Başkanı ve UBP Kadın Kolları eski başkanını örnek gösteren İncirli, bunun devlete yapılan çok ciddi bir itibar suikastı olduğunu söyledi.

“Meclis Başkanı konusundaki iddialar meclisi rezil etti”

Geçtiğimiz hafta yapılan grup toplantısı sırasında sahte diplomayla ilgili davada Meclis Başkanı’nın adının gündeme geldiğini hatırlatan İncirli, bu iddiaların Meclis’in itibarını zedelediğini belirtti. Süreç sonuçlanana kadar Meclis Başkanının görevini sürdürmemesi gerektiğini söylediklerini kaydeden İncirli, buna rağmen Meclis’in ve devletin kamuoyu önünde rezil edildiğini ifade etti.

“İnsanların umudunu kırdınız, güveni bitirdiniz”

İncirli, hükümetin tutumunun toplumda ciddi bir moral çöküntüsüne yol açtığını dile getirerek insanların umudunun kırıldığını, ülkede güven duygusunun tamamen yok edildiğini söyledi. Halkın büyük bir endişe içerisinde olduğunu vurgulayan İncirli, bunun sorumlusunun doğrudan hükümet olduğunu belirtti.

“Halk sandığın ne zaman kurulacağını soruyor”

Erken seçim çağrılarını yineleyen İncirli, halkın artık sandığın ne zaman kurulacağını sorduğunu ifade etti. Hükümetin erken seçim istememesini eleştiren İncirli, iyi giden tek bir şey bile gösterilemediğini söyledi.

“Ülkede güvenlik krizi var, çeteler hükümet döneminde türedi”

Ülkede ciddi bir güvenlik krizi yaşandığını vurgulayan İncirli, çetelerin ülkeyi kuşattığını ve her gün tehditlerin arttığını belirtti. Bu yapıların mevcut hükümet döneminde ortaya çıktığını söyleyen İncirli, yaşananlardan hükümetin doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti. Devletin en temel görevlerinden birinin halkına güven vermek olduğunu hatırlatan İncirli, hükümetin bu görevi yerine getiremediğini söyledi.

“Bu çöküş hiçbir dönemde yaşanmadı”

İncirli, Başbakan’ın ülkede istikrar olduğu yönündeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Bu söylemlerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadığını belirten İncirli, ülkede daha önce hiç yaşanmamış bir çöküş yaşandığını söyledi. UBP’nin de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden İncirli, parti açısından bile erken seçimin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“26 Nisan için erken seçim önerisi sunuyoruz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 26 Nisan tarihi için erken seçim kararı önerisi sunduklarını açıkladı. Meclis’in, Meclis Başkanının ve hükümetin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, bu talebin yalnızca CTP’nin değil halkın talebi olduğunu söyledi.

İncirli, ülkedeki bu düzeydeki kirlenmişliğin hiçbir kesim tarafından taşınamayacağını belirterek, yeni bir sayfa açılması için Meclis’i erken seçim kararına “evet” demeye çağırdı.