Üstel: “Güvenlik konusunu Ankara’ya bağlamaya çalışmak algı operasyonudur”

Başbakan Ünal Üstel, son dönemde artan ‘tetikçi’ vakalarıyla ilgili açıklama yaptı; “Güvenlik konusunu Ankara’ya bağlamaya çalışmak algı operasyonudur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Ünal Üstel, "Son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan bazı güvenlik olaylarını bahane ederek, sorumluluğu çarpıtan ve meseleyi bilinçli şekilde “Ankara”ya bağlamaya çalışan söylemler, gerçeği yansıtmayan açık bir algı operasyonudur. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yaklaşım, toplumsal huzura zarar vermektedir” dedi.

“Güvenlik ve asayiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kendi anayasal düzeni içinde, öncelikli ve tartışmasız biçimde kendi sorumluluğundadır” diyen Üstel, “Bu sorumluluğu başka adreslere yönlendirme çabası, siyasi hesap üretmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Devletin temel görevi, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tüm önleyici tedbirleri almak ve kamu düzenini kararlılıkla korumaktır” dedi.

Ünal Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Güvenlik Küvetleri Komutanlığımız ve Polis Teşkilatımız, yaşanan olaylarda gecikmeden ve taviz vermeden müdahale etmiş; failleri kısa sürede yakalayarak adalete teslim etmiştir. Bu durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin güçlü, kararlı ve görev başında olduğunun açık göstergesidir.

Hükümet olarak, güvenliği siyasi polemik konusu yaptırmayacağız. Yapanlara da fırsat vermeyeceğiz. Suçla mücadelede caydırıcılığı artıran yasal düzenlemeler Meclis’e sevk edilmiştir; suçla mücadele için daha etkin yaşlar yakında meclise sevk edilecek olup kamu düzenini tehdit eden her unsur karşısında daha güçlü adımlar atılacaktır.

Devlet kurumlarını hedef alan, güvenlik güçlerimizin emeğini gölgeleyen ve toplumda korku yaratmaya çalışan açıklamalara müsamaha gösterilmeyecektir. Devlet ciddiyeti, algı üretmekle değil; hukuk ve kararlılıkla sağlanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır, güçlüdür ve tüm kurumlarıyla görev başındadır. Halkımızın huzur ve güvenliği, hiçbir siyasi hesap uğruna tartışmaya açılmayacaktır. Güvenlik birimlerimize olan güvenimiz tamdır."