Urkiye Mine Balman panel ile anılacak
Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman Paneli yarın saat 11.00’de YDÜ Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.
A+A-
Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman Paneli yarın saat 11.00’de YDÜ Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.
Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Prof. Dr. Şevket Öznur’un yapacağı panelin katılımcıları; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Yazar-Şair Havva Tekin, Yazar-Araştırmacı Eralp Adanır olacak.
Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : şiir, urkiye mine balman