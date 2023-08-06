“Ürettikçe zarar ediyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin enerji giderlerine son dönemlerde yapılan zamlara müdahale etmemesi üretime de büyük bir darbe vuruyor.

Gecesini gündüzüne katarak sezon başı toprağa ektiğini, topraktan alıp sofralarımıza taşıyan üretici, özellikle elektrik ve akaryakıt giderleri karşısında adeta eziliyor. Sezon boyunca kullanılan diğer malzemelerin de dövize endeksli olarak artması sebebiyle üretimdeki girdi maliyetleri altından kalkamayacak boyutlara ulaşıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan üretici birliklerinin başkanları, bu maliyetleri karşılayamayan birçok üreticinin, üretimden koptuğunu belirterek, özellikle fiyatlar konusunda hükümetin çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi.

“Böylesi bir dönemi daha önceki dönemlerde görmedik, en kötü dönemi yaşıyoruz” diyen birlik başkanları, “Üretim kırsaldan çıkıp tekelleşmeye doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

Birlik başkanları ne dedi?

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam:

“Birçok üretici alet edevatını satıp üretmekten vazgeçiyor”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, son dönemde yapılan zamların üretimi çok etkilediğine vurgu yaparak, üretimin durma noktasına geldiğini söyledi. Özellikle girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin canının yandığını söyleyen Nizam, “Üretici her şeyi dolar üzerinden alıyor, TL üzerinden satıyor. Bu uçuk rakamlardan kurtulmak gerekir. Bu fiyatlar üreticiyi yıkıyor. Birçok üretici alet edevatını satılığa çıkarıp artık bu işten vazgeçiyor. Özellikle hükümetin bu konuda ciddi çalışmalar yapması artık şart. Çünkü üretici üretimden kopuyor ve üretim kırsaldan çıkıp tekelleşmeye doğru gidiyor” şeklinde konuştu.

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı:

“Bu fiyatlar üreticinin üretmesine engel”

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, zamların devam ettiğini belirterek, böyle bir ortamda üretim yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Fide fiyatlarının geçen yıl bu zamanlarda 2 TL olduğunu işaret eden Kargı, şu anda fide fiyatlarının 8 ­ ila 12 TL arasında olduğunu, 5 dönümlük bir ekim yapan üretici bunun çok büyük bir masraf olduğunu ifade etti. Fide fiyatlarının yanı sıra üretim esnasındaki tüm kalemlere zam yapıldığını ve bu zamların da gün geçtikçe devam ettiğini anlatan Mithat Kargı, “Üretici üretmek istiyor, üretmek için çaba sarf ediyor, zaman harcıyor ama bu fiyatlar karşısına engel. Sadece asgari ücreti yükseltmek çare değil. Fiyatlar aşağıya çekilmeli. Bunun için çalışmalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın:

“Ürettikçe zarar eden üretici vazgeçme yoluna gidiyor”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, elektrikte son yapılan zammın üretime büyük bir darbe vurduğunu aktararak, maliyetleri aşağıya çekmenin şart olduğunu söyledi.

Akçın şöyle konuştu:

“Tüm girdi maliyetleri yükseldi. Hiçbir şey durağan değil. Fiyatlar her gün değişiyor. Üretici bugün başka fiyata aldığı şeyi, ertesi gün daha pahalıya alıyor. Birçok bölgelerde saati 10 TL’ye kadar ulaştı. Narenciye üreticileri artık bu fiyatların altından kalkamaz vaziyete geldi. Kendi geçimini sağlayarak para kazanmayan, ürettikçe daha da zarar eden bir üretici tabii ki üretimden kopar. Böylesi bir dönemi daha önceki dönemlerde görmedik, en kötü dönemi yaşıyoruz”