Üretici ve polis karşı karşıya getirildi; arbede çıktı

Hayvan üreticileri ve yetiştiricilerinin Tarım Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında arbede çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binasına girmek isteyen üreticiler, polis bariyeri ile karşılaştı. Bunun üzerine bakanlık binası önünde kısa süreli arbede yaşandı.

Kuraklık ve yükselen üretim maliyetleri karşısında UBP – YDP – DP Hükümeti’nden yeterli desteği alamayan hayvan üreticileri, bugün saat 10.00’da birlik binaları önünde toplanarak ve Tarım Bakanlığı önüne yürüdü.

Hükümeti istifaya çağıran ve bakanlık binasına giren eylemciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına yumurta attı, kapısına süt ve gübre bıraktı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği binasından başlatılan yürüyüşle bakanlık önüne gelen birlik üyeleri, ülkedeki yem problemine işaret etti, kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyulduğu belirtti.

Bakanlık önünde “Bizim bitişimizin sebebi sensin, senin gidişinin sebebi de biz olacağız a bakan” yazılı pankart açan ve “gabak doğrayan” eylemciler, KKTC, TC ve birlik bayrakları taşıdı. Bakanlık önündeki eylemde davul zurna da çalındı.



Onalt: Eylemimiz büyüyerek devam edecek

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Adil Onalt konuşmasına, hayvancıların sesi olan basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Onalt, bugün buraya yürüyerek geldiklerini, ancak büyüyerek araçlı da geleceklerini söyledi.

Bunu duyan yetkililerin eylemden önce ödeme yaptıklarını söylediklerini ifade eden Onalt, buna karşı eleştiriler yaptı, Tarım ve Dolak Kaynaklar Bakanı'nın hayvancılığın bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi.

Hükümetin yerli üretimin de düşmanı olduğunu, öz varlık olan kuruluşları da satmaya çalıştıklarını ileri süren Onalt, ne zam aldıklarını ne de zam yaptıklarını belirtti.

Hükümetin, üretim sektörünü küçük düşürmek bitirmek amacıyla çalıştırdığını savunan Onalt, “Bu girdi maliyetleriyle bizi bitirecekler” dedi.

“Ama biz ülkemize, toprağımıza sahip çıkacağız, zaman birlik olma zamanıdır” diyen Onalt, hükümete eleştiriler yaptı.

Eylemlerin devam edeceğini, üretimi ve alın terlerini korumaya devam edeceklerini belirten Onalt, Cumhurbaşkanına da seslendi, “Üretimi bitiren hükümeti kucaklama. Halk sana tepki duymaya başladı” dedi.



Yalınkaya: Hükümet istifa etmeli

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da daha önce siyasete siyasiye saygı olduğunu ama bu hükümetin bunu bitirdiğini söyledi, emeğe üretime sahip çıkılmasını istedi.

Ülkede üretime her zaman önem vermeye destek vermeye devam edeceklerini belirten Yalınkaya, hükümeti istifaya çağırdı.



Tuğcu: Emekçilere her zaman destek olmaya devam edeceğiz

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da TÜK başkanın onurlu davranıp üretici yanında durup istifi ettiğini ancak Kıb-Tek’te bunun tam tersi yaşandığını kaydetti, emekçilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuğcu, bu yıl eylemleri sürdüreceklerini ifade ederek, birliğin haklı eylemi olduğunu ve bunu selamladığını söyledi.



Serdaroğlu: Hayvancı bitirilmeye çalışılıyor

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da hayvancının bitirilmeye çalışıldığını belirterek, bunun da insanların birbirine kırdırmakla yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Kabinenin ülkeyi yönetemeyeceğini, yönetemediğini belirten Serdaroğlu, muhalefete de seslendi, toplumun sesini duymasını istedi, yakında topluma seçme hakkının da verilmeyeceğini ifade etti.

Serdaroğlu, üretime, çalışana destek vermeye, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, asgari ücret masasında hükümeti göreceklerini söyledi.



Çeler: Bakan koltuktan zehirlenme yaşıyor

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de bakanın bu koltuğa tarım sektörünün içinden geldiğini ancak bugün koltuktan zehirlenme yaşadığını dile getirerek, o yüzden bir olup birlikte olup üretimi, geleceği, toplumu onurlu şekilde koruyacaklarını kaydetti.





Solyalı: Erken seçim için omuz omuza mücadele edeceğiz

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da hükümetin üretime, dar gelirliye savaş açtığı ve sermayeden taraf durduğu suçlaması yaparak, birlikte meydanlara çıkacaklarını, erken seçim için omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini söyledi.