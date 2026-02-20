“Kavşaklara isim verilmesi yönünde belediyemizin kararı yok”

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve Girne Kuzey Çevre Yolu üzerindeki kavşaklara belirli işletmelerin isimlerinin verildiği yönündeki haberlere ilişkin kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

Kırok, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algının önüne geçmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek, söz konusu kavşaklara isim verilmesi yönünde Çatalköy–Esentepe Belediyesi tarafından alınmış herhangi bir karar bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, belediyenin esnafla bu yönde gerçekleştirdiği bir görüşme, girişim ya da alınmış bir meclis kararının da söz konusu olmadığı vurgulandı.

“Yetki Karayolları’nda”

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına teknik sınırların da hatırlatıldığı açıklamada, “Çağra Çemberi” olarak bilinen kavşağın Girne Belediyesi sınırları içerisinde, “Esentepe Çemberi” olarak ifade edilen kavşağın ise Çatalköy sınırları içinde yer aldığı belirtildi.

Çemberlere isim verilmesi hususunun belediyelerin değil, yetkili kurum olan Karayolları Dairesi tasarrufunda olduğu kaydedildi.

“Kararlar şeffaf şekilde duyurulur”

Belediyenin aldığı her kararı şeffaflık ve kurumsal ciddiyet çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığını belirten Kırok, böyle bir karar üretilmiş olması halinde resmi kanallar aracılığıyla açık şekilde duyurulacağını ifade etti.