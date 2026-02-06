Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), yakın geçmişte vefat eden üyeleri Abit Sedat Tuncan ve Kenan Atakol ile 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

“Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığıyla, Ortaköy’de bulunan İMO Anı Parkı’nda 10.00’da gerçekleştirilen etkinliğe KTMMOB ile İMO yetkililerinin yanı sıra merhum üyelerin aileleri ve sevenleri katıldı.

Ekinci: Atakol ve Tuncan'ın Kıbrıs Türk toplumuna büyük hizmetleri oldu

İMO Başkanı Abdullah Ekinci 6 Şubat’ın Kıbrıs Türk toplumu için önemine işaret ederek başladığı konuşmasında Atakol ve Tuncan ailelerine anma programına katıldıkları için teşekkür etti ve başsağlığı diledi. Oda olarak Kenan Atakol’un geoteknikçi geçmişini çok geç öğrendiklerini belirten Ekinci, Atakol’un ABD’deki yayınları ve çalışmalarıyla Kıbrıs Türk toplumuna büyük hizmetleri bulunduğunu aktardı.

Aysal: İsimleri parkta yaşayacak

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da odacılığın aynı zamanda vefa demek olduğunu, sadece birkaç unsur ve üye menfaatleri dışında toplumsal görevinin de bulunduğunu söyledi.

Yitirilen iki üyeyi saygıyla anarken Şampiyon Meleklerin ailelerine de başsağlığı dilediklerini söyleyen Aysal, sonsuzluğa uğurlananların isimlerinin anmanın yapıldığı parkta yaşayacağını ifade etti.

Aysal, KTMMOB’nin, oda üyelerinin yakınlarını da içinde bulunduran büyük bir aile olduğunun altını çizerek, 6 Şubat depremleri ve sonrasında yaşanan gelişmelere tepki olarak kısa süreli bir sessizlik talebinde bulundu.

Sessizliğin ardından İMO Anı Parkında merhum üyeler ve Şampiyon Meleklerinin isimlerinin bulunduğu yerlere çelenkler bırakıldı.

Haber: Raif Uzkan / Foto: Erol Uysal (TAK)