Sıla Usar İncirli, İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham’ı kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham ve 2’inci Sekreter Liam Slater-McGill’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

İncirli’nin CTP Genel Başkanı olarak seçilmesi münasebetiyle gerçekleşen nezaket ziyaretinde, güncel iç ve dış siyasi gelişmelerin ele alındığı ve verimli istişarelerde bulunuldu. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.