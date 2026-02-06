UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

6 Şubat depreminde Adıyaman Grand İsias Otel enkazda hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için Mağusa Kabristanlığı'ndaki kabirleri başında vefatlarının 3'üncü yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve bazı belediye başkanları da hazır bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, duygusal anlara şahitlik etti; okunan dualar Şampiyon Meleklerin ruhlarına armağan edildi. Şampiyon Melekleri anma programı çerçevesinde şampiyon meleklerin kabirlerinde “Adalet ile Sonsuz Sevgi” mesajını simgeleyen beyaz balonlar aileleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.

"Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz" diyen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, balonların bırakılmasından önce kısa bir açıklama yaptı.

Karakaya öncesinde "Şampiyonlarımızı çok seviyoruz. Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Melekler için saat 15.30'da Osman Fazıl Polat Paşa Camii Kültür Merkezi'nde mevlidi şerif de okunacak.