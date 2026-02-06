“Aracılar tarafından verilen banka hesaplarına para gönderilmemeli”

Polis, sosyal medya üzerinden araç satışı yapan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, kötü niyetli kullanıcılar tarafından paylaşılan sahte araç satışı ilanları ile şahısların dolandırılıp mağdur edildiğine dikkat çekildi.

Son zamanlarda Facebook üzerinden gerçek sahipleri tarafından satış ilanı verilen araçlara ait fotoğrafların, kötü niyetli kullanıcılar tarafından kopyalanıp, daha düşük fiyata sahte ilan verildiği belirtilen açıklamada, gerçekte sahibi olmadığı bir aracın satış ve devir işlemlerini aracılar ile yaptırarak, şahıslardan sahtekarlıkla para temin edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına vatandaşların, internet ve sosyal medya platformları üzerinden araç satın alacakları zaman çok dikkatli olmaları, ayrıca satışa sunulan araçların devir işlemi tamamlanmadan aracılar tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermemeleri istendi.