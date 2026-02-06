İncirli: CTP, doğa ve halk için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin organize ettiği “Başka Kıbrıs Yok” belgesel gösterimi Naci Talat Vakfı’nda yapıldı. Yapımcılığını araştırmacı yazar Mete Hatay’ın üstlendiği belgeselde taş ocakları başta olmak üzere Kıbrıs’taki çevre sorunlarına dikkat çekildi.

Açılış konuşmasını CTP MYK üyesi Feriha Tel’in yaptığı organizasyonda, belgesel gösteriminin ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşma yaparak “Ortada bir rant düzeni, çevre tahribatı var. CTP gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak ve iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için mücadele edecek” dedi.

Konuşmaların sonunda etkinlik, soru-cevap ile tamamlandı. Belgesel gösterimine, CTP’li milletvekillerinin yanı sıra vatandaşlar da katılım gösterdi.

İncirli: İklim krizinin etkilerini en aza indirmek için mücadele edeceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasının başında siyasi iradenin önemine vurgu yaparak başladı ve belgeselin yapımcılarına teşekkür etti. Çevre bakıldığı zaman tahribatın gözle görülür olduğunu ifade eden İncirli “Bu tahribatı görmezden gelmek yerine gözlerimizi çevirip üstümüze düşen sorumluluğu göstermeliyiz” dedi.

Çevre derneklerinin gerekli hassasiyeti göstererek çok değerli çalışmalar yaptıklarını fakat siyasi irade olmadığını ifade eden İncirli raflarla kaldırılan imar planlarıyla tarım arazilerinin, sahil şeritlerinin korunamadığını vurguladı. “Her bir politikada karar verirken iklim krizi ve çevre sorunuyla ilişkilendirerek yapmak zorundayız” diyen İncirli, CTP iktidarında iklim krizinin, su taşkınları gibi etkilerini en aza indirmek için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

İncirli, Kıbrıs’taki çevre sorunlarının her iki toplumu da ilgilendirdiğini dile getirerek Kıbrıslı Türklerin dışarıda bırakıldığı zaman bütünlüklü bir şekilde doğanın korunamayacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda ortada bir rant düzeni olduğuna dikkat çeken İncirli, CTP’nin gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacağını vurguladı.

Hatay: ‘Vur-kaçcı’ bir düzen var, eyleme geçmek gerek

Araştırmacı yazar Mete Hatay da siyasetin çevreye daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade ederek ‘vur-kaç’ yapan bir hükümet olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununu çözüm sürecindeyken de çevreyle ilgili eyleme geçmek gerektiğini de belirten Hatay, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.