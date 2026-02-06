Yağmurlu hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, pazar ve pazartesi günleri hariç, hafta boyunca bölgede yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yarın yer yer fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 7 – 13 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Tahmini rapora göre, yarın havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi parçalı ve az bulutlu, salı parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.