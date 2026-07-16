"Ercan'da havada endişe dolu anlar yaşadık"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na yaptığı uçuşta yaşanan pas geçme olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını paylaşan Özersay, uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak iniş için alçalan uçağın piste yaklaşırken aniden yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

Özersay, pilotun yaptığı anonsta yalnızca Ercan Havalimanı'nın pas geçildiğinin ve kısa süre sonra yeniden iniş denemesi yapılacağının bildirildiğini, ancak bu kararın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini belirtti.

Yaşanan durumun ardından akıllara birçok ihtimalin geldiğini kaydeden Özersay, hava koşulları, pist güvenliği, hava trafik kontrolü ya da teknik bir arızanın söz konusu olup olmadığının yolcularla paylaşılmadığını söyledi. İkinci iniş denemesinin ardından uçağın Ercan Havalimanı'na indiğini aktaran Özersay, bazı yolcuların büyük endişe yaşadığını ve kabin ekibinin de olayın nedenine ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Son aylarda Ercan Havalimanı'nda uçakların pas geçmesi, ikinci denemede iniş yapması veya başka havalimanlarına yönlendirilmesi gibi olayların da yaşandığını hatırlatan Özersay, özellikle uçakların güvenli yaklaşmasını sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) başta olmak üzere, bu tür olayların nedenlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Kendisinin herhangi bir havayolu şirketini hedef almadığını vurgulayan Özersay, amacının ticari bir zarar oluşturmak değil, insan hayatını ilgilendiren böylesine önemli konularda kamuoyunun doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Özersay, "İnsanların canını ilgilendiren bu tür olaylarda yolcular ve kamuoyu karanlıkta bırakılmamalıdır. Yaşanan sıkıntının nedeni yetkili makamlar tarafından açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.