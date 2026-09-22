“Ünal Bey, devlet sizin seçim ofisiniz değildir!”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, kamuoyuna yansıyan bir görüntü üzerinden kamu istihdamında liyakat, siyasi tarafsızlık ve kamu kaynaklarının kullanımı tartışmalarına dikkat çekti. Çeler, görüntülerde işe alınacak kişilerin Başbakan tarafından belirleneceği ve oy beklentisi karşılığında devlet kadrolarına istihdam sağlanacağı yönünde ifadeler kullanıldığı iddialarının derhal araştırılması çağrısında bulundu.

Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından “Burası devlet mi, parti teşkilatı mı?” sorusunu yöneltti.

Çeler’in açıklamasında değerlendirdiği görüntü ve iddialar, basında da yer aldı. Özgür Gazete’nin haberlerinde de hükümetin kamu yönetimi, atamalar ve seçim süreciyle ilişkisine dair çeşitli tartışmalar kamuoyuna taşındı.

Çeler, özellikle işsiz yurttaşların ve gençlerin kamu istihdamına erişiminin siyasi sadakat üzerinden şekillendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Bir yurttaş işe girmek için bir siyasetçiye oy vermek zorunda değildir. Bir genç, geleceğini kurmak için bir partiye biat etmek zorunda değildir” ifadelerini kullandı.

“Kimlere iş sözü verildi?”

Kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki iddiaların doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirten Çeler, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Görüntülerde kim ne söyledi?

Kimlere iş sözü verildi?

“Daha önce 10 kişi devlete alındı” ifadesi doğru mu?

Doğruysa bu kişiler kimler ve hangi usulle işe alındı?

Başbakanın onayıyla işe alınacağı belirtilen kişiler kimler?

İlgili şirket ile kamu kurumları arasındaki ihale ve istihdam ilişkileri neler?

Çeler, ilgili tüm ihale ve istihdam süreçlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

“Devletin kadrosu seçim promosyonu değildir”

Kamu istihdamında siyasi yakınlığın değil liyakatin esas alınması gerektiğini vurgulayan Çeler, “İnsanlara ‘oyunu ver, işini al’ denilen bir yerde liyakat kalmaz. Kamu hizmeti kalmaz. Devlete güven kalmaz” dedi.

Çeler, devlet yönetiminde işe alım süreçlerinin siyasi tercihlerden bağımsız yürütülmesi gerektiğini belirterek, sınav, liyakat ve hakkaniyetin temel alınması çağrısında bulundu.

Açıklamasında ilgili kurumları da göreve çağıran Çeler, görüntülerin, geçmiş istihdamların ve ihale süreçlerinin bütün yönleriyle incelenmesini istedi.

“Suç unsuru bulunması halinde konu yargıya taşınmalıdır” diyen Çeler, iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

‘’Oy sandıkta verilir. İş liyakatle verilir. Devlet kimsenin oy karşılığı iş dağıttığı yer değildir.’’