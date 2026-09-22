“Guterres’in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, sonuç üretmeyecek bir 5+1 toplantısı ya da müzakere sürecini doğru bulmadıklarını belirterek, “Sonuç vereceği Lefkoşa’da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1’i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz” dedi.

“Guterres ile üçüncü kez görüşeceğiz”

Yarın New York’a gideceklerini belirten Erhürman, Holguin ve Guterres ile görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

11 aylık görev süresi içerisinde Guterres ile üçüncü kez görüşeceklerini ifade eden Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin bu süre içerisinde bazı girişimlerde bulunduğunu ve tespitler yaptığını söyledi.

Erhürman, Guterres’in adayı ziyaretinin ardından yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemek istediğini, bunun için sırasıyla güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konularda anlamlı ilerleme kaydedilmesini beklediğini aktardı.

Güven yaratıcı önlemlere ilişkin Guterres’in; geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetler ve düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizmalar, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı, spor ve sivil toplum konusunda ortak komite önerdiğini belirtti.

“5+1 olsun diye 5+1’i doğru bulmuyoruz”

Guterres’in yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında yeni bir 5+1 toplantısı için daha yapılacak çok iş olduğunu ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini söylediğini anımsatan Erhürman, şöyle devam etti:

“Yaşanan bunca sonuçsuz deneyimden sonra, 5+1 olsun diye 5+1’i de müzakere olsun diye müzakereyi de doğru bulmuyoruz. Sonuç vereceği Lefkoşa’da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1’i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz.”

Guterres’in Crans Montana’dan sonra kullandığı “bu kez farklı olmalı” ifadesine işaret eden Erhürman, geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, Guterres’in açıklamalarında da yer alan güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konularında ilerlemeyi önemsediklerini kaydetti.

Erhürman, “Özetle, Sayın Genel Sekreter’in yaklaşımları ile uyum içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, görev süresinin geriye kalan kısmında da bu yaklaşımları çerçevesinde Sayın Genel Sekreter’in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.