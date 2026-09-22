“Güzelyurt’un geleceğini gençlerle birlikte kuracağız”

Reşat Kansoy, Güzelyurt’ta gençlerle buluştu. Güzelyurt’un bugünü ve geleceği üzerine sohbet eden Kansoy, gençlerin görüş, talep ve beklentilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Kansoy, sözü büyük ölçüde gençlere bıraktı. Kansoy, gençlerin yaşadıkları kentle ilgili kararların yalnızca takipçisi değil, doğrudan parçası olacağı katılımcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi. Kansoy, “Gençler, Güzelyurt’un en büyük güçlerinden biridir. Güzelyurt’un geleceğini gençlerimizle birlikte konuşacak, birlikte planlayacak ve birlikte kuracağız” şeklinde konuştu.

“Gençlerin sözünün karşılık bulduğu bir belediye yaratacağız”

CTP’nin yerel yönetim anlayışında katılımcılığın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kansoy, gençlerin fikirlerini özgürce ortaya koyabildiği ve yerel karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayabildiği bir belediye hedeflediklerini belirtti. Kansoy, “Gençlerle birlikte karar veren bir belediye anlayışına ihtiyacımız var. Gençlerimizin ne düşündüğünü, nasıl bir Güzelyurt hayal ettiğini dinleyeceğiz. Onların fikirlerinin yalnızca dinlendiği değil, karşılık bulduğu bir yerel yönetim oluşturmak istiyoruz” dedi.

“Gençler Güzelyurt’ta gelecek kurabilmeli”

Kansoy, Güzelyurt’un geleceği açısından genç nüfusun bölgede kalmasının ve yaşamını burada kurabilmesinin önemine işaret ederek yerel yönetimin gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama daha güçlü katılabilmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal yaşama kadar kendilerini geliştirebilecekleri olanaklara erişmesinin önemini vurgulayan Kansoy, Güzelyurt’un gençlerin yalnızca doğup büyüdüğü değil, geleceğini de kurmak istediği bir kent olması gerektiğini söyledi. Kansoy, “Gençlerimizin başka yerlere gitmek zorunda kaldığı değil, kendi kentinde geleceğe güvenle bakabildiği bir Güzelyurt istiyoruz. Bunun için gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kent yaşamına aktif biçimde katılabilecekleri olanakları çoğaltmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.