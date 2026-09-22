“Arıklı’nın daha önce alınması lazımdı”

Kamusen Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk ekranlarında Seher Güraslan’ın hazırlayıp sunduğu “Gündemde Bugün” programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciası ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Atan, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının geciktiğini belirtti.

Arıklı’nın sorumluluğundaki dairelerde ciddi sorunlar bulunduğunu ileri süren Atan, özellikle limanlar, karayolları ve posta hizmetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Arıklı’nın alınması normal. Daha önceden alınması lazımdı” diyen Atan, Filo Jet faciasının ardından siyasi sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu bir gemi kazası değil, katliamdır”

Filo Jet faciasına ilişkin değerlendirmesinde olayın sıradan bir deniz kazası olarak ele alınamayacağını kaydeden Atan, kamu otoritesinin denetim sorumluluğunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Atan, “Bu yaşanılan bir gemi kazası değil, katliamdır” ifadelerini kullandı.

Atan ayrıca Ercan Havalimanı’ndaki bazı teknik ve acil müdahale ekipmanlarına ilişkin güvenlik iddialarını da gündeme getirerek gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

“Üç ay kala bakan olmanın ne katkısı olacak?”

Programda Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişikliklerin zamanlamasını da değerlendiren Atan, seçimlere kısa süre kala bakanlık görevine getirilmeyi eleştirdi.

“Üç ay kala bakan olmanın ne katkısı olacak? Ben olsam kabul etmezdim” diyen Atan, Başbakan Ünal Üstel’in yaptığı siyasi hamleyi ise “İyi gol attı, frikikten iyi gol attı” sözleriyle değerlendirdi.

“Atama yapmayın kardeşim, üç ay kaldı”

Atan, seçimlere kısa süre kala kamuda gerçekleştirilen müdür ve üst düzey bürokrat atamalarına da tepki gösterdi.

Atamalarda siyasi yakınlık yerine liyakat ve donanımın esas alınması gerektiğini belirten Atan, “Liyakatsiz insanları oraya atamakla ne elde edeceksiniz?” diye sordu.

Özellikle emekliliğine kısa süre kalan kişilerin üst düzey görevlere atanmasını eleştiren Atan, “Atama yapmayın kardeşim, üç ay kaldı. Müdür yoksa biri vekâleten idare etsin. Hak edene verin” dedi.

Eğitimde “uzlaşı” çağrısı

Eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Atan, her öğretim yılı başında benzer sorunların gündeme geldiğini belirtti.

Öğretmen sendikalarının okul binaları, araç-gereç, teknik altyapı ve öğretmen eksikliklerini gündeme getirmesinin doğal olduğunu söyleyen Atan, “Okul açıldığı zaman öğretmeni de öğrencisi de taşımacısı da zil çaldığı zaman orada olmalı” ifadelerini kullandı.

Sorunların tarafların birbirini suçlamasıyla çözülemeyeceğini belirten Atan, Eğitim Bakanlığı ile öğretmen sendikalarının bir araya gelerek uzlaşı sağlaması gerektiğini söyledi. Öğrenci taşımacılığındaki sorunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

“Nüfusumu bilmiyorsam projeleri nasıl gerçekleştireceğim?”

Ülkenin önemli sorunlarından birinin güncel nüfusun bilinmemesi olduğunu söyleyen Atan, sosyal konut, eğitim ve altyapı gibi alanlarda yapılacak planlamaların sağlıklı nüfus verilerine dayanması gerektiğini belirtti.

“Nüfus sayımı olmazsa projeleri gerçekleştiremezsiniz. Nüfusumu bilmiyorsam projeleri nasıl gerçekleştireceğim?” diye konuşan Atan, siyasi partilerin seçim manifestolarında verdikleri sözleri tarih ve hedeflerle birlikte ortaya koyması gerektiğini söyledi.

“Milletvekili bakan olmayacak”

Mevcut hükümet sisteminin de tartışılması gerektiğini belirten Atan, “yumuşatılmış başkanlık” olarak tanımladığı bir yönetim modelini söyledi.

Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Atan, bakanların milletvekilleri arasından değil, alanında uzman teknokratlardan belirlenmesini önerdi.

“Milletvekili bakan olmayacak. Bakan teknokratlardan olacak. Milletvekili yasamayla uğraşacak” diyen Atan, başkanlık sistemi önerisinin “diktatörlük” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Hepimiz kardeşiz”

Atan, toplum içerisinde Kıbrıslı Türk-Türkiye kökenli ayrımı yaratılmasına yönelik söylemlere de tepki gösterdi. Münferit olayların toplumların tamamına mal edilmemesi gerektiğini ifade eden Atan, ayrıştırıcı söylemlerin toplumsal yapıya zarar verdiğini söyledi.