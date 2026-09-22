KÖDER’in “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 5-41 Hayat, 41 Öykü, 41 Kalem” kitabı tanıtıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 5-41 Hayat, 41 Öykü, 41 Kalem” kitabının tanıtımı dün akşam yapıldı.

Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde yer alan tanıtım gecesinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Eşi Nilden Bektaş Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kitaba sponsor olan belediye ve banka temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gecede, Nilden Bektaş Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve kitabın fikir anası Gülgün Serdar konuşma yaptı.

Etkinlik, kitap sponsorları olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi ve Limasol Sigorta temsilcilerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.

Gecede, kitabın satışı da yapıldı.

Erhürman: “Beş kitabı dolduracak kadar çok kadına gidildi. 'Senin yaptıklarını önemsiyorum’ denildi”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Eşi Nilden Bektaş Erhürman konuşmasında kitabın beşinci kez basıldığını anımsatarak, “Beş kitabı dolduracak kadar çok kadına gidildi. Bu kadar çok kadına dokunuldu. ‘Senin yaptıklarını önemsiyorum’ denildi.” diye konuştu.

KÖDER tarafından hazırlanan kitabın çok kıymetli olduğunu söyleyen Erhürman, söz konusu kadınların o dönemde yaptıkları nedeniyle belki aileleri belki de toplumdan tepki aldıklarını ancak tüm bunlara rağmen tabuları yıkmak için emek verdiklerini dile getirdi.

Erhürman, kendisinin de tanıklık ettiği çok kadın hikâyesi olduğunu da aktararak, kitapta olsun olmazsın tüm kadınlara emekleri nedeniyle teşekkür etti.

KÖDER ailesi ve sponsorlara da teşekkür eden Erhürman, “İyi ki böyle güzel bir işe giriştiniz ve bizleri, toplumu bu kadınlarla buluşturdunuz.” şeklinde konuştu.

Bu çalışma ile hem kadınların görünür kılındığını hem de hikayeler aracılığıyla o dönemin olaylarına tanıklık etme şansı yakalandığını dikkat çeken Erhürman, "Bu sayede tarihe not düşüyorsunuz. Daha nice beşlere, altılara, yedilere.” dedi.

Özdenefe: “Serinin adı aslında çok şey söylüyor. Hayatımıza değer katan kadınlar”

Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe de Hayatımıza Değer Katan Kadınlar kitap serisinin farklı dönemlerden ve farklı mesleklerden birçok kadının hikayesini toplumla buluşturduğunu kaydederek, “Serinin adı aslında çok şey söylüyor. Hayatımıza değer katan kadınlar.” dedi.

Değer katmanın farklı biçimleri olduğunu, kimisinin emeğiyle kimisinin mücadelesiyle hayata değer kattığını aktaran Özdenefe, her kadının kendi döneminin koşulları içinde topluma katkı koyduğunu ve kendisinden sonra gelen kadınlara destek olduğunu söyledi.

Özdenefe, söz konusu serinin müdavimi olduğunu da belirterek, kadın hikayelerini okudukça, onların verdikleri mücadeleleri öğrendikçe kendisinin de toplum için daha fazla neler yapabilirim sorgulaması yaptığını aktardı.

Kadın hikayelerinin her zaman “erkeğin tarihi”nin içerisinde küçük bir yer aldığını dile getiren Özdenefe, bu bağlamda kadın hikayelerini kitaplaştıran KÖDER’in çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Harmancı: “Çok zor bir coğrafyada, çok zor koşullar altında kadınlarımız topluma ışık oldu”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise çok zor bir coğrafyada, çok zor koşullar altında yaşandığına vurgu yaparak, bu şartlarda kadınları her zaman topluma ışık olduğunu dile getirdi.

KÖDER’in yaptığı çalışmanın ilham verici olduğunu da söyleyen Harmancı, KÖDER’e ve kitabın tamamlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Ekingen: “13 Ekim’de Saçaklı Ev’de altıncı kitabı tanıtacağız”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de gecede yaptığı konuşmada, başlangıç noktalarının kadının ülkede verilen var olma mücadelesindeki etkisi olduğunu dile getirerek, gerçekleştirdikleri çalışmalarla beşinci kitaba ulaştıklarını vurguladı.

Ekingen, çalışmalara devam ettiklerini belirterek, 13 Ekim’de Saçaklı Ev’de altıncı kitabı tanıtacaklarını da duyurdu.

Kadın hikayelerini araştırırken amaçlarının geçmişi geleceğe taşımak olduğunu söyleyen Ekingen, bu hikayeleri gençlere ulaştırmak istediklerini dile getirdi. Farklı bölgelerden ve mesleklerden kadınları kayıt altına aldıklarını söyleyen Ekingen, gençlere daha kolay ulaşabilmek için kitabı hazırlarken hikayelere dört sayfa ayırdıklarını, birinin fotoğraf, birinin çizim ve belli bir uzunlukta da bir metin olduğunu belirtti.

Ekingen, Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği yaptıklarını da söyleyerek, ilk dört kitabı ülkedeki tüm liselere bağış olarak verdiklerini kaydetti.

Toplumsal hareketlere katkı koymayı seven sponsorlarla çalıştıklarını belirten Ekingen, beş kitabın da her sene aynı sponsorların katkılarıyla ortaya çıktığını söyleyerek hepsine teşekkür etti. Ekingen Kitap Komitesi Başkanı Gülgün Serdar’a da özellikle teşekkür etti.

Serdar: "2022 yılının haziran ayında birinci kitabı çıkardık"

Kitap Komitesi Başkanı Gülgün Serdar da 2022 yılının haziran ayında birinci kitabı çıkardıklarını anımsatarak, “Kırk biri nereden bulacağız diye düşünürken, biz kırkları değil bugün itibariyle onun beş katını bulduk. Onunla da kalmadık.” dedi.

“Böyle güzel bir atmosferde birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum.” diyen Serdar, yedinci kitabı da çıkarma temennisinde bulundu.

Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz / Fotoğraf: Süleyman Önal (Tak)