Türkiye Manisa’da okul önünde silahlı saldırı: Öğrenciler yaralandı

Türkiye’nin Manisa iline bağlı Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla ateş açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırının okulun dışında ve öğrencilerin okula giriş saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa Valiliği de yaptığı açıklamada, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını, olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.