Kıbrıs’ın güneyinde turizmde yüzde 8’lik gerileme

Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, turizmdeki gerilemenin yılın ilk yedi ayında yüzde 8’le sınırlı kaldığını, yıl sonuna kadar yüzde 5’lik bir düşüş beklendiğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan açıklamasında, 2026 yılının ülke turizmi açısından iyi başladığını, ocak ve şubat aylarının turizm tarihindeki en iyi aylar olduğunu dile getiren Kumis, ancak 1 Mart tarihinde başlayan İran savaşının olguları değiştirerek, turizmi olumsuz etkilediğini savundu.

Bu gelişmenin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gerçekleştirilen uçuş programlarının yüzde 70’inin bir gecede ve süresiz iptal edildiğini dile getiren Kumis, bunun sonucuna turizmde ilk 4 aylık gerilemenin yaklaşık yüzde 18’e ulaştığını kaydetti.

Kumis, bunun akabinde yaşanan iyileşmenin havayolu şirketleri, turizm acenteleri ve iş birliğinde bulundukları diğer mercilerle temaslardan kaynaklandığını da dile getirdi.

Haberde, yaşanan iyileşmeye rağmen hükümetin yıl sonuyla ilgili tahmininin, yılın yaklaşık yüzde 5’lik bir gerilemeyle kapanması yönünde olduğu kaydedildi.