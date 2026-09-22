ABD'de orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterin 2 pilotu yaşamını yitirdi
ABD'nin California eyaletinde orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
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ABD'nin California eyaletinde orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasına göre, eyaletteki Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan söndürme desteği veren helikopter düştü.
Kazada, helikopterdeki 2 pilot yaşamını yitirdi.
"Super Puma" tipi helikopterin, sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait olduğu bildirildi.
Kazaya yönelik FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma açıldı.
ABD basınına göre, sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda helikopter destek veriyor.
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Etiketler : helikopter, AMERİKA