Recep Dal ve Hasan Küçük ödüllendirilecek

Kutlu Adalı Ödülleri yarın akşam verilecek. Yenidüzen muhabiri Recep Dal ve Yenidüzen spor yazarı Hasan Küçük ödüllendirilecek.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından basın emekçilerinin çalışmalarını ve başarılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreni, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Basın-Sen'den verilen bilgiye göre, 25'inci Kutlu Adalı Ödülleri'ni kazanan isimler ve kategorileri şöyle:

"Kutlu Adalı Onur Ödülü Mine Balman (Kod82 Belgeseli); Basın-Sen Özel Ödülü Ektam emekçileri ve Dev-İş (Ektam Kıbrıs Mücadelesi); Barış Ödülü Pınar Barut (5 Kıbrıslı Rum'un yargılanma sürecindeki haberleriyle); Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü Kıymet Karabiber; Medyaya Hizmet Ödülü Ahmet Ogan (BRTK), Muhittin Yangın (BRTK), Çamay Çiçekseven (Kanal Sim), Hüseyin Turan (Ajans Cyprus); Basın Emekçisi Ödülü Cemre Peral Yanıker (TAK), Suna Erden (Diyalog), Növber Gürtay (Kıbrıs’ın Sesi), Engin Dervişağa (BRTK); Genç Basın Emekçisi Ödülü Recep Dal (Yenidüzen), Pelinsu Kamalı (Kıbrıs Gerçek), Halef Kurt (Kıbrıs Postası), Batuhan Borakan (Haber Kıbrıs); Spor Basınına Hizmet Ödülü Hasan Küçük (Yenidüzen) ve Spor Yazarı Ödülü Ogün Genç Kaçmaz (Haber Kıbrıs)."