Recep Dal ve Hasan Küçük ödüllendirilecek
Kutlu Adalı Ödülleri yarın akşam verilecek. Yenidüzen muhabiri Recep Dal ve Yenidüzen spor yazarı Hasan Küçük ödüllendirilecek.
Kutlu Adalı Ödülleri yarın akşam verilecek. Yenidüzen muhabiri Recep Dal ve Yenidüzen spor yazarı Hasan Küçük ödüllendirilecek.
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından basın emekçilerinin çalışmalarını ve başarılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreni, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda saat 19.00'da başlayacak.
Basın-Sen'den verilen bilgiye göre, 25'inci Kutlu Adalı Ödülleri'ni kazanan isimler ve kategorileri şöyle:
"Kutlu Adalı Onur Ödülü Mine Balman (Kod82 Belgeseli); Basın-Sen Özel Ödülü Ektam emekçileri ve Dev-İş (Ektam Kıbrıs Mücadelesi); Barış Ödülü Pınar Barut (5 Kıbrıslı Rum'un yargılanma sürecindeki haberleriyle); Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü Kıymet Karabiber; Medyaya Hizmet Ödülü Ahmet Ogan (BRTK), Muhittin Yangın (BRTK), Çamay Çiçekseven (Kanal Sim), Hüseyin Turan (Ajans Cyprus); Basın Emekçisi Ödülü Cemre Peral Yanıker (TAK), Suna Erden (Diyalog), Növber Gürtay (Kıbrıs’ın Sesi), Engin Dervişağa (BRTK); Genç Basın Emekçisi Ödülü Recep Dal (Yenidüzen), Pelinsu Kamalı (Kıbrıs Gerçek), Halef Kurt (Kıbrıs Postası), Batuhan Borakan (Haber Kıbrıs); Spor Basınına Hizmet Ödülü Hasan Küçük (Yenidüzen) ve Spor Yazarı Ödülü Ogün Genç Kaçmaz (Haber Kıbrıs)."