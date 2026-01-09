Uludağ Üniversitesi heyetinden DAÜ’ye ziyaret

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Prof. Dr. Cem Okan Tuncel Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi heyeti, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile bir araya gelerek proje kapsamında planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sundu.

Görüşmede, DAÜ’nün bilimsel üretime verdiği katkının önemine dikkat çekilirken, iki yükseköğretim kurumu arasında kurulacak iş birliğinin, eğitim ve araştırma alanlarında sürdürülebilir bir köprü oluşturacağı vurgulandı.

Ziyarette ayrıca iki üniversitenin ortak paydaş olduğu bilimsel araştırma projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülen ve “Kalkınma İktisadı Perspektifinden KKTC’de Turizm Sektörünün Analizi” başlığını taşıyan bilimsel araştırma projesinde, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü ve DAÜ Turizm Fakültesi de paydaş kurum olarak yer alacak.

Söz konusu proje ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm sektörünün ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma boyutlarıyla ele alınması, Kapalı Maraş bölgesinin turizm potansiyelinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi hedefleniyor.