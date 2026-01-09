Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında ülkeye turist olarak giren ve 5 Ocak 'tan beri kayıp olarak aranan Aytaç Polat’ın (E-40) ise yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

2 ani ve gayri tabii ölüm

Lefkoşa'da 44 yaşında; Lapta'da ise 53 yaşında olmak üzere ülkede dün iki ani ölüm gerçekleşti.

Dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenan Evren Pınar (E-44) ikametgahında yaşamını yitirdi.

Lapta’da bir otelde kalan, ülkeye turist olarak giren Arif Çiçek de (E-53) de aynı saatlerde aniden rahatsızlanarak özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hert iki kişinin de ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Dükkan açma ve hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu atölyesinin kapısı açılarak içeriye girildi ve atölyede tamir amaçlı muhafaza edilen muhtelif altınlar çalındı. 6 Ocak Salı günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.D.(K-41) tespit edilerek tutuklandı.