Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 50,16

Yerel seçime ülke genelinde saat 15.00 itibarıyla katılımı oranı yüzde 50,16.

YENİDÜZEN’in Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verilerde, şimdiye dek en yüksek katılım yüzde 58,50 ile Lefke ve yüzde 52,80 ile İskele bölgesinde oldu.

Bunu sırasıyla Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Girne takip etti.

İlçelere göre, saat 15.00 itibariyle katılım oranları şöyle:

Ülke Geneli: % 50,16

Lefkoşa: % 48,47

Girne: % 44,50

Mağusa: % 45,26

İskele: % 52,80

Güzelyurt: % 51,40

Lefke: % 58,50