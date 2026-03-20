Üçüncü kez aynı suçu işledi!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gönyeli çemberinde kullanımındaki aracı diğer sürücülere tehlike arz edecek şekilde kullanan araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri harekete geçti.

Söz konusu araç sürücüsü tespit edilirken, farklı iki tarihte aynı suçtan arandığından dolayı her bir suç için 12 bin 123,60 TL para ve 25 ceza puanı (toplamda 24 bin 123,60 TL para ve 50 ceza puanı) kesildi.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca, sürücü 15 ay içerisinde aynı suçu üçüncü kez işlediği için mahkemeye sevk edilmek üzere işlem başlatıldı ve kullandığı araç trafikten men edildi.