UBP Divan Başkanı Hüseyin Paşa hastaneye kaldırıldı
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Divan Başkanı Hüseyin Paşa, göğüs ağrısı ve sol ayağının üzerine basamama şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Divan Başkanı Hüseyin Paşa, göğüs ağrısı ve sol ayağının üzerine basamama şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elde edilen bilgilere göre, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında göğüs ağrısı yaşayan ve sol ayağının üzerine basamayan Paşa, ambulansla hastaneye götürüldü.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Paşa’nın birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.
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