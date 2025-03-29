"Tüzük derhal geri çekilmeli"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin dini semboller üzerinden yürüttüğü 'siyasi İslam Projesi' hakkında eleştirilerde bulundu.

Özersay Hükümet’in Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü’nde önce değişiklik yapması ardından geri çekmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özersay, “Herhangi bir yasaklama ve serbest bırakma düzenlemesi yokken bir sorun yaşanmayan bir ülkede akıllarınca düzenleme yapmaya kalkıp adeta sorunu kendi elleriyle yaratmış oldular” dedi.

Toplumda gerginlik oluşmasının nedeninin “Hükümet’in öngörüsüzlüğü ve beceriksizliği” olduğunu kaydeden Özersay, “Bugün yaşananlar ve kullanılan saldırgan, ayrıştırıcı, düşmanlaştıran dil ve söylemler hem çok tehlikelidir hem de toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya çalışıldığının göstergesidir” dedi.

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hazırlanan raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, din ve vicdan özgürlüğünün eğitim bağlamında hangi sınırlar içerisinde çağdaş bir yaklaşımla ele alınabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Özersay, “Tabi bunun için irade ve cesaret gerekir ki bu hükümette bunlardan hiç biri mevcut değildir” dedi.