Tutuksuz yargılanacaklar

İkamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö. eşi K.Ö ve A.Y.A, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların teminatla serbest kalmasına emir vedi.

Bu arada, aynı meseleyle ilgili dün mahkemeye çıkarılan 12 zanlıdan dördü cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

- Polis olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına savcı ve zanlı avukatları hazır bulundu.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Tahkikat Memuru Mehmet Koray Sözer, yıl içerisinde meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” meselelerinde zanlı S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın methalder olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Muhaceret Şubesi’nden alınan bilgide, zanlı S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın, zanlı K.Ö adına kayıtlı bulunan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti.

Sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet ikamet belgeleriyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü kaydeden Sözer, bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını belirterek sahtekarlıkla kayıt ve 63 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiğini belirti.

Zanlı S.Ö’nün yazılı dava tebliğini kabul ettiğini kaydeden Sözer, diğer zanlıların ise kabul etmediğini dile getirdi.

Ayrıca zanlı A.Y.A.’nın 16 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhinde üç gün tutukluluk temin edildiğini kaydeden Sözer, doktor kontrolüne götürülen zanlının kan şekeri ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bugüne değin hastanede gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Zanlının doktorun onayıyla mahkeme huzuruna çıkarıldığı aktaran Sözer, mahkemeden sonra yatılı tedavisinin devam edeceğini belirtti.

Sözer, zanlıların davalarında hazır bulunması için mahkemeden uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasını, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmelerini, 40 bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmalarını emretti.