Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ö. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı M. Ö.’nün, 'Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 23 Aralık’ta saat 23.00 raddelerinde Değirmenlik'te, 37 yaşındaki zanlının, kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski kız arkadaşı olan yine Değirmenlik'te sakin Ş.Ö'nün ikametgâhı içerisine kapıyı çalarak, mal sahibinin de kapıyı açması sonucu izinsiz girip mülküne tecavüz edip, ikametgâh içerisinde adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, ikametgâh içerisinde müştekiye ait cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını alıp soygun suçunu işleyerek gece vakti ikametgâhın ana giriş kapısını açıp çıkmak suretiyle ‘geceleyin ev açma’ suçu işlediğini söyledi.

Kamera görüntülerinden evin bölgesine gittiği görüldü

23 Aralık tarihinde darp edilen kadının Devlet Hastanesinden acil serviste doktor kontrolünden geçip, darp raporu temin edildiğini anlatan Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden müştekinin evinin bölgesine gittiğini görüldüğünü belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.